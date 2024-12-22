Россия снова пугает "мощным ударом". В ЦПД обратились к украинцам

Российские оккупанты снова запугивают украинцев «мощным ударом». Однако стоит помнить, что опасность продолжается ежедневно уже более двух лет, а РФ не предупреждает об ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В ЦПИ объяснили, что российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам" и заявляет о планах использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева.
"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", - отметили в центре.
Центр противодействия дезинформации напомнил, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а продолжать, как и раньше, следить за официальными источниками и в случае опасности направляться в укрытие.
"Также просим представителей украинских ресурсов, которые подхватили эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", - добавили в центре.
Напомним, что в прошлом месяце Посольство США в Киеве временно закрывали. Это произошло после сообщения о возможной "серьезной атаке" на Украину 20 ноября.
О временном закрытии своих посольств в Киеве тогда также объявили Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на распространение в Украине сообщений об угрозе серьезной атаки. Глава государства подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.
Тем временем МИД Украины осудил закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".
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