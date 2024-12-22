Россия снова пугает "мощным ударом". В ЦПД обратились к украинцам

В ЦПИ объяснили, что российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам" и заявляет о планах использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева.

"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", - отметили в центре.

Центр противодействия дезинформации напомнил, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а продолжать, как и раньше, следить за официальными источниками и в случае опасности направляться в укрытие.

"Также просим представителей украинских ресурсов, которые подхватили эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", - добавили в центре.