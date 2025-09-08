Россия снова концентрирует свои удары на энергетике, - Зеленский

По словам главы государства, он провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой обсуждались в первую очередь технологические вопросы. Речь о наличии систем ПВО и ракет к ним, графике производства и графике поставок.



Еще одним вопросом, который подняли на Ставке, была защита критической инфраструктуры и в первую очередь энергетики.

"Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут, но главное - это стабильность системы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что также на Ставке были доклады об украинском производстве дронов: качество дронов и количественные показатели.

Президент поблагодарил всех производителей, которые увеличивают поставки, в том числе и дальнобойного оружия.

Были также доклады о ситуации на фронте и обеспечении украинских защитников. Больше всего внимания уделили Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Обсуждались и постоянные удары РФ по Херсону, и жесткие активные действия в приграничье Сумской области.