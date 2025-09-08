RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия снова концентрирует свои удары на энергетике, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вновь начали атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры. Украина будет отвечать на такие удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой обсуждались в первую очередь технологические вопросы. Речь о наличии систем ПВО и ракет к ним, графике производства и графике поставок. 

Еще одним вопросом, который подняли на Ставке, была защита критической инфраструктуры и в первую очередь энергетики. 

"Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут, но главное - это стабильность системы", - отметил Зеленский. 

Он добавил, что также на Ставке были доклады об украинском производстве дронов: качество дронов и количественные показатели. 

Президент поблагодарил всех производителей, которые увеличивают поставки, в том числе и дальнобойного оружия. 

Были также доклады о ситуации на фронте и обеспечении украинских защитников. Больше всего внимания уделили Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Обсуждались и постоянные удары РФ по Херсону, и жесткие активные действия в приграничье Сумской области. 

Ночная атака

Напомним, российские оккупанты в ночь на 8 сентября снова массированно атаковали Украину дронами.

В Киевской области на этом фоне начались проблемы со светом. Позже стало известно, что враг ударил по объекту тепловой генерации в Киевской области.

