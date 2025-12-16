Россия снова атаковала юг Одесской области дронами, повреждены гражданские объекты

Российские войска днем вторника, 16 декабря, снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, в результате атаки обошлось без пострадавших. В то же время зафиксировано повреждение объектов гражданского и транспортного назначения.
На местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российских войск против мирного населения Одесской области.
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, российские войска осуществили массированную атаку на Одессу и область, в результате чего в регионе возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, в городе уже восстановили электроснабжение для около 180 тысяч потребителей. Работы по подключению всех районов Одессы продолжаются непрерывно. В то же время в ДТЭК сообщили, что из-за массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Одессы и области в регионе без света остается около 288 тысяч семей.
По словам главы правительства, теплоснабжение сейчас обеспечено во всех районах города, при этом отдельные котельные запускают поэтапно.
Централизованное водоснабжение полностью восстановлено. Для жителей при необходимости организовали подвоз питьевой и технической воды, продолжают работу пункты несокрушимости и полевые кухни.
О работе магазинов, общественного транспорта и банков в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре -читайтев материале РБК-Украина.