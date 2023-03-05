Россия снизила свои требования по продлению зерновой сделки

Кремль начал выдвигать более простые требования для продления зерновой сделки. Теперь страна-агрессор хочет "исполнения обязательств на равноправной основе".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС , об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", - заявила дипломат страны-агрессора.

Но чиновница добавила, что "если Запад попытается смухлевать", то продления сделки может не случиться.