RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия снизила свои требования по продлению зерновой сделки

Фото: Россия снизила свои требования по продлению зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кремль начал выдвигать более простые требования для продления зерновой сделки. Теперь страна-агрессор хочет "исполнения обязательств на равноправной основе".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", - заявила дипломат страны-агрессора.

Но чиновница добавила, что "если Запад попытается смухлевать", то продления сделки может не случиться.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что его страна согласится на продление зерновой сделки только при учете интересов российских производителей в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Также мы писали, что в МИД РФ в очередной раз придумали фейки о зерновой сделке. Там нафантазировали, что зерно якобы не поставляют в беднейшие страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациязерновой коридорМария Захарова