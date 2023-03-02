ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Режим Путина снова попытался очернить зерновую сделку и обвинил Запад

Новина українською →
Москва, Четверг 02 марта 2023 22:34
Режим Путина снова попытался очернить зерновую сделку и обвинил Запад Фото: режим Путина снова попытался очернить зерновую сделку и обвинил Запад (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия считает, что зерновая сделка сейчас якобы не работает. Главной проблемой страна-агрессор называет страны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

"Вынуждены констатировать - предложенный Антониу Гутерришем (генсек ООН - ред.) и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакет" договоренностей не работает. Главная проблема - саботаж западными странами выполнения меморандума Россия-ООН", - сказано в сообщении ведомства.

В МИД страны-агрессора также добавляют, что якобы большая часть зерна из Украины поставляется в Евросоюз, "а не в беднейшие страны".

"Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный "пакет" генсекретаря ООН", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Украина сообщила о попытках России блокировать работу зернового коридора. Представители РФ намеренно задерживали осмотр судов в порте Стамбула.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина за семь месяцев действия зерновой инициативы направила более 22 миллионов тонн продовольствия в 43 разных страны мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки зерновой коридор Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео
Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине