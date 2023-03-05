Росія знизила свої вимоги щодо продовження зернової угоди

Кремль почав висувати простіші вимоги для продовження зернової угоди. Тепер країна-агресор хоче "виконання зобов'язань на рівноправній основі".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.
"Якщо ця домовленість, яка має зобов'язання сторін, а не зобов'язання лише однієї сторони та понукання та махінації з іншого боку, якщо ця домовленість рівноправна, то ми завжди свою частину виконували та виконувати збираємось у всіх домовленостях", - заявила дипломат країни-агресора.
Але чиновниця додала, що "якщо Захід намагатиметься змахлювати", то продовження угоди може не відбутися.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що його країна погодиться на продовження зернової угоди лише при врахуванні інтересів російських виробників щодо безперешкодного доступу на світові ринки.
Також ми писали, що в МЗС РФ вкотре вигадали фейки про зернову угоду. Там нафантазували, що зерно нібито не поставляють у найбідніші країни.
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