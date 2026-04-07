Россия уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине, которая пережила две войны
Российские оккупанты нанесли удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. В результате атаки был полностью разрушен памятник архитектуры XIX века - усадьба Донцов-Захаржевских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича.
По словам Канашевича, удар произошел сегодня, 7 апреля. После вражеского попадания на территории исторического имения вспыхнул пожар.
Глава РОА отметил историческую значимость объекта, который выстоял в самые сложные времена прошлого века, но не выдержал современной российской агрессии.
"Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцов-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, которая пережила бурное ХХ столетие, две ужасные мировые войны, советчину с ее ненавистью к национальной памяти разрушена 07 апреля 2026 года тем же ордынским нашествием", - отметил Канашевич.
Что известно о Доме Донцов-Захаржевских
Это памятник архитектуры местного значения (№511), расположенный в поселке Великий Бурлук Харьковской области.
Он принадлежал представителям одной из ветвей слободского старшинского рода Донцов-Захаржевских - Задонским.
Сооружение построили в первой четверти XIX века, а завершили примерно в 1835 году. Дом выполнен в стиле классицизма.
В то же время другие элементы усадьбы, в частности хозяйственные постройки и парк, до наших дней не сохранились.
Также имение известно тем, что, по одной из версий, именно там якобы были найдены дощечки с надписями, которые связывают с так называемой "Велесовой книгой".
В 1980 году здание официально внесли в перечень памятников архитектуры местного значения.
Обстрел Украины 7 апреля
В ночь на 7 апреля российские оккупанты атаковали ударным дроном склады продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области. Это уже третья атака на предприятие с начала года.
Уже утром войска РФ атаковали пассажирский автобус в Никополе Днепропетровской области. Удар был нанесен дроном в час пик, когда люди ехали на работу.
В результате этой атаки погибли четыре человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.
Также утром в Прилуках Черниговской области был "прилет" в здание мэрии, которое находится в самом центре города на оживленном перекрестке и где обычно находится много людей.
Кроме того, неизвестный беспилотник ударил по зданию Государственной налоговой инспекции в центре приграничного Новгорода-Северского.