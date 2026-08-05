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Главная » Новости » Война в Украине

Россия полностью уничтожила центральный склад LIQUI MOLY Ukraine

14:30 05.08.2026 Ср
2 мин
Компания потеряла тонны продукции
aimg Юлия Капитонова
Россия полностью уничтожила центральный склад LIQUI MOLY Ukraine Фото: Последствия атаки РФ на склад LIQUI MOLY Ukraine (facebook.com/LiquiMolyUkraine)
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Ночью 5 августа российские захватчики атаковали центральный склад продукции компании LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на это, работа по возобновлению поставок уже стартовала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление LIQUI MOLY Ukraine в Facebook.

"Уважаемые клиенты! Этой ночью в результате вражеского удара наш центральный склад продукции в Украине был полностью уничтожен огнем", - сказано в официальном заявлении.

Несмотря на это, представители компании подтвердили, что все их сотрудники находятся в безопасности, никто из них не пострадал.

"Жизнь людей - бесценна. Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту", - отметили в компании.

Более того, указано, что LIQUI MOLY уже начала процесс восстановлением поставок. В настоящее время происходит активная перегруппировка и налаживание новых путей доставки.

"Сделаем все возможное, чтобы наши партнеры и клиенты как можно быстрее получили нужные масла и автохимию", - заверили в компании.

Что известно о LIQUI MOLY Ukraine

LIQUI MOLY Ukraine - это украинское представительство и сеть официальных дистрибьюторов немецкого бренда LIQUI MOLY, который производит автомобильные масла, технические жидкости, присадки и автохимию.

Продукция бренда производится в Германии и продается в более чем 150 странах мира.

В Украине LIQUI MOLY занимается:

  • продажей моторных и трансмиссионных масел;
  • реализацией присадок к горючему и маслам;
  • продажей автокосметики и средств по уходу за автомобилем;
  • сотрудничеством с автосервисами (СТО), дилерами и розничными магазинами.

Напомним, ночью 5 августа Россия наносила удары не только по гражданским, но и по украинскому бизнесу. В частности, под удары врага попали "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Также РБК-Украина рассказывало, что на этом фоне глава правительства Сергей Корецкий начал созывать срочные встречи с представителями бизнеса.

Кроме того, стало известно, что сегодня днем россияне ударили по предприятию и Одесской области и убили человека.

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