Россия полностью уничтожила центральный склад LIQUI MOLY Ukraine

Ночью 5 августа российские захватчики атаковали центральный склад продукции компании LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на это, работа по возобновлению поставок уже стартовала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление LIQUI MOLY Ukraine в Facebook.

"Уважаемые клиенты! Этой ночью в результате вражеского удара наш центральный склад продукции в Украине был полностью уничтожен огнем", - сказано в официальном заявлении.

Несмотря на это, представители компании подтвердили, что все их сотрудники находятся в безопасности, никто из них не пострадал.

"Жизнь людей - бесценна. Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту", - отметили в компании.

Более того, указано, что LIQUI MOLY уже начала процесс восстановлением поставок. В настоящее время происходит активная перегруппировка и налаживание новых путей доставки.

"Сделаем все возможное, чтобы наши партнеры и клиенты как можно быстрее получили нужные масла и автохимию", - заверили в компании.

Что известно о LIQUI MOLY Ukraine

LIQUI MOLY Ukraine - это украинское представительство и сеть официальных дистрибьюторов немецкого бренда LIQUI MOLY, который производит автомобильные масла, технические жидкости, присадки и автохимию.

Продукция бренда производится в Германии и продается в более чем 150 странах мира.

В Украине LIQUI MOLY занимается: