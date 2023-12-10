Россия нашла замену уничтоженному корвету "Аскольд" в оккупированной Керчи, - СМИ

Вместо разбомбленного в Керчи носителя ракет "Калибр" корвета "Аскольд", Россия готовится обстреливать Украину из нового корабля "Туча", который пригнали из Татарстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Издание ссылается на сделанную на основе спутниковых снимков инфографику от OSINT-аналитика MT_Anderson. Она демонстрирует текущий статус всех четырех ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Согласно ей, фактически уничтоженный во время ракетной атаки 4 ноября 2023 года корвет "Аскольд" по состоянию на 3 декабря уже проходил ремонт на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. При этом россияне накрыли сверху те участки корпуса корабля, которые подверглись наибольшим разрушениям.

В то же время, отмечает Defence Express, самый большой интерес вызывает снимок за 5 декабря 2023 года по Новороссийску. На нем видны сразу два ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт": "Амур", достроенный и уже прошедший испытания, но еще не принятый в состав ЧФ РФ, и вероятно корабль "Туча", который перегнали в Новороссийск по внутренним водным путям.

В отличие от предыдущих трех "Каракуртов", которые строились на мощностях завода "Залив" во временно оккупированной Керчи, корвет "Туча" был построен на верфи российского города Зеленодольск (Татарстан), что на берегу Волги. Предполагается, что новый носитель "Калибров" вместо уничтоженного корвета "Аскольд", россияне перегнали в Новороссийск по Волго-Донскому каналу.

Корвет "Туча" был заложен в 2019 году, и спущен на воду в Зеленодольске в июле 2023 года. По своим характеристикам судно не отличается от предыдущих кораблей проекта 22800 "Каракурт":

полное водозамещение - 870 тонн;

длина и ширина корпуса - 67 метров и 11 метров;

автономность плавания - до 15 суток, экипаж - 39 человек;

вооружение - 76-мм пушка, 8 пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", "Панцырь" в морской версии, дрон "Орлан-10".

Фото: спуск на воду ракетного корвета "Туча", июль 2023 года (Defence Express)

Ракетный удар ВСУ по Керчи

4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы.

Российские захватчики сообщили о работе в городе противовоздушной обороны. В то же время украинские военные заявили, что Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

В результате атаки был поврежден носитель ракет "Калибр" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота РФ в декабре 2023 года.

Фото Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали, что Силы обороны нанесли вражескому кораблю существенные повреждения. Отмечалось, что "Аскольд", вероятно, не подлежит ремонту.

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