Россия вынуждена чаще обменивать военнопленных с Украиной, - ISW

В отчете упомянули об обмене пленными в формате "один на один", который состоялся на днях и стал четвертым с начала операции ВСУ в Курской области 6 августа 2024 года.

Аналитики ISW обратили внимание на тот факт, что частота обменов военнопленными между Украиной и Россией после взятия под контроль части Курской области, существенно возросла.

Так, во время предыдущих трех обменов, стороны обменяли всего по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года, Россия и Украина провели только три обмена пленными.

"ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию к участию в обменах пленными", - говорится в отчете.