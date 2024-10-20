Росія змушена частіше обмінювати військовополонених з Україною, - ISW

У звіті згадали про обмін полоненими у форматі "один на один", що відбувся днями і став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області 6 серпня 2024 року.

Аналітики ISW звернули увагу на той факт, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією після взяття під контроль частини Курської області, суттєво зросла.

Так, під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період з 1 січня по 6 серпня 2024 року, Росія та Україна провели лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію до участі в обмінах полоненими", - йдеться у звіті.