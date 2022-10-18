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В Эстонии призвали НАТО и ЕС значительно увеличить помощь Украине

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Украина, Вторник 18 октября 2022 15:21
В Эстонии призвали НАТО и ЕС значительно увеличить помощь Украине Фото: Эстония призвала НАТО и ЕС увеличить военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Парламент Эстонии призвал Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию парламента Эстонии в связи с признанием России государством-спонсором терроризма, передает ERR.

"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", - говорится в документе.

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявила Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.

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