В Эстонии призвали НАТО и ЕС значительно увеличить помощь Украине
Парламент Эстонии призвал Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию парламента Эстонии в связи с признанием России государством-спонсором терроризма, передает ERR.
"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", - говорится в документе.
Как сообщалось, во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявила Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.
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