В Эстонии призвали НАТО и ЕС значительно увеличить помощь Украине

Парламент Эстонии призвал Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию парламента Эстонии в связи с признанием России государством-спонсором терроризма, передает ERR.

"Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", - говорится в документе.