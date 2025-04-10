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Пострадали шесть регионов, но большинство целей сбито. Что известно об атаке РФ по Украине

Украина, Четверг 10 апреля 2025 09:21
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Пострадали шесть регионов, но большинство целей сбито. Что известно об атаке РФ по Украине Фото: ПВО сбила 85 из 145 дронов 10 апреля, пострадали шесть регионов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 145 дронами. ПВО сбила большинство из них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 10 апреля противник атаковал 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны оккупанты запускали с направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 85 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 49 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

В частности, в Киеве горели склады, уничтожены хозяйственные постройки, есть пострадавшие. А в Николаеве из-за обстрела дронов повреждены девять многоэтажек, десятки гаражей и автомобилей, десять человек получили ранения.

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