Россия не изменила своих требований по завершению войны, - Зеленский

Российские власти не меняли требований для завершения войны против Украины. В частности, они хотят сокращения украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины", - отметил глава государства.







По его словам, россияне будут требовать:

сокращения украинской армии;

юридического отказа Украины от своих территорий;

существенную политическую деформацию Украины с ослаблением украинской Конституции. Президент подчеркнул, что пока все в Украине будут стоять вместе, ни у кого не получится добиться выполнения таких условий, а мир будет достойным.