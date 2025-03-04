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Россия не изменила своих требований по завершению войны, - Зеленский

Киев, Вторник 04 марта 2025 20:37
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Россия не изменила своих требований по завершению войны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские власти не меняли требований для завершения войны против Украины. В частности, они хотят сокращения украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины", - отметил глава государства.



По его словам, россияне будут требовать:

  • сокращения украинской армии;
  • юридического отказа Украины от своих территорий;
  • существенную политическую деформацию Украины с ослаблением украинской Конституции.

Президент подчеркнул, что пока все в Украине будут стоять вместе, ни у кого не получится добиться выполнения таких условий, а мир будет достойным.

Требования России для завершения войны

Напомним, российские чиновники неоднократно повторяли о том, что они могут обсуждать завершение войны против Украины на основе так называемого "Стамбульского соглашения".

Оно, в частности, предусматривает сокращение украинской армии и другие серьезные уступки со стороны Украины.

Недавно спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предполагал, что такое "соглашение" может стать ориентиром для завершения войны.

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