В США назвали "Стамбульское протокольное соглашение" возможным ориентиром для завершения войны в Украине
"Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной. США якобы уже очень близко подошли к тому, чтобы что-то подписать.
Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Голос Америки".
Уиткофф заявил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".
"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", - заверил Уиткофф.
В то же время он подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".
"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Трамп, - ред.) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал он.
Стамбульское протокольное соглашение
В 2022 году Украина и РФ провели несколько раундов переговоров о прекращении войны. На одном из таких раундов, который состоялся в Стамбуле, Украина и РФ предложили свои видения завершения войны.
В украинском предложении говорилось, в частности, что:
- переговоры по Крыму будут идти в течение 15 лет, стороны откажутся от вооруженного способа решения этого вопроса;
- вопрос о статусе и судьбе территорий ОРДЛО должны обсудить президенты двух стран во время личной встречи;
- при наличии гарантий безопасности в Украине не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты.
Россияне же предложили собственное "соглашение", которое в частности предусматривало сокращение украинской армии, полный нейтралитет, русский, как второй государственный.
В итоге ни один из проектов не был согласован. О каком из этих двух соглашений говорил представитель администрации Трампа, пока не понятно. Но российское руководство регулярно заявляет о том, что готово договариваться о мире на основе своего "стамбульского соглашения".
Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина подробно объяснило, о чем говорили Украина и РФ в 2022-м и было ли соглашение в Стамбуле