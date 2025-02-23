В США назвали "Стамбульское протокольное соглашение" возможным ориентиром для завершения войны в Украине

"Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной. США якобы уже очень близко подошли к тому, чтобы что-то подписать.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки ".

Уиткофф заявил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", - заверил Уиткофф.

В то же время он подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Трамп, - ред.) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал он.

Стамбульское протокольное соглашение

В 2022 году Украина и РФ провели несколько раундов переговоров о прекращении войны. На одном из таких раундов, который состоялся в Стамбуле, Украина и РФ предложили свои видения завершения войны.

В украинском предложении говорилось, в частности, что: