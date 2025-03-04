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Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни, - Зеленський

Київ, Вівторок 04 березня 2025 20:37
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Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російська влада не змінювала вимог для завершення війни проти України. Зокрема, вона хоче скорочення української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій і вимог щодо України", - зазначив глава держави.



За його словами, росіяни вимагатимуть:

  • скорочення української армії;
  • юридичної відмови України від своїх територій;
  • суттєву політичну деформацію України з послабленням української Конституції.

Президент наголосив, що поки всі в Україні стоятимуть разом, ні в кого не вийде домогтися виконання таких умов, а мир буде гідним.

Вимоги Росії для завершення війни

Нагадаємо, російські чиновники неодноразово повторювали про те, що вони можуть обговорювати завершення війни проти України на основі так званої "Стамбульської угоди".

Вона, зокрема, передбачає скорочення української армії та інші серйозні поступки з боку України.

Нещодавно спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф припускав, що така "угода" може стати орієнтиром для завершення війни.

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