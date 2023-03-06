ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия перегружает свою нефть между танкерами у побережья Испании, - Bloomberg

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 19:14
Россия перегружает свою нефть между танкерами у побережья Испании, - Bloomberg Фото: Россия перегружает свою нефть между танкерами у побережья Испании (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Это произошло только через несколько недель после того, как местные власти написали местным фирмам, что такая деятельность запрещена.

Четыре очень крупных перевозчика сырой нефти, или VLCC (большетоннажные танкеры - ред.), в это время стоят на якоре в Сеуте, испанского анклава в Северной Африке. Между ними может вместиться около 8 миллионов баррелей нефти. Один из них, "Вероника", уже получил грузы из двух меньших танкеров и теперь принимает нефть третьего.

"У нас нет полномочий контролировать действия, происходящие в международных водах. Наша организация выпустила напоминание, что такая деятельность может привести к нарушению санкций", - заявила пресс-секретарь Главного управления торгового флота.

Напомним, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского Союза против РФ.

Испания продолжает выдавать вид на жительство россиянам по схеме "золотая виза", несмотря на то, что год назад выдачу приостановили из-за вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Испания Санкции против России Война в Украине
NEWS
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров