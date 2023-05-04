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РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: сколько ракет наготове

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Черное море, Четверг 04 мая 2023 08:20
РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: сколько ракет наготове Фото: РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня увеличили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Среди них и ракетоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Так, в Черном море корабельная группировка врага увеличена до 11, в том числе наращено присутствие ракетоносителей до 4 надводных.

"Соответственно, общий вероятный залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

"Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги, помним, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям", - предупреждают в командовании.

Напомним, что этой ночью россияне снова массированно обстреливали Украину. Кроме дронов, как сообщили в КМВА, враг мог применить при атаке на столице и ракеты баллистического типа.

Отметим, как сообщали в Воздушных силах ВСУ, противник сейчас меняет тактику, а вместе с этим - и приоритетные для поражения цели.

Добавим, ранее в комментарии РБК-Украина эксперт объяснил, почему Россия возобновила массированные атаки и может ли вернуться в залп 60 ракет.

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