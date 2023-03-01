Россия совершила кибератаку на налоговую службу Польши

Россия совершила атаку хакеров на сайт налоговой службы Польши, где граждане республики заполняют налоговые декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Польши по вопросам кибербезопасности Януша Чешинского, которое приводит TVP Info.

"У нас есть информация, что за вчерашней атакой стоят россияне", - сказал Чешинский.

Как отметил представитель правительства, данные польских налогоплательщиков украдены не были. Атака была основана на создании большого искусственного трафика.

"В такой ситуации во избежание проблем этот трафик блокируется по многим направлениям и в самом начале, когда эти блокировки осуществляются, блокируется и реальный трафик", - добавил Чешинский.

Страны Балтии и Польша неоднократно заявляли, что становились объектами кибератак, обвиняя в них Россию.