Россия совершила кибератаку на налоговую службу Польши
Россия совершила атаку хакеров на сайт налоговой службы Польши, где граждане республики заполняют налоговые декларации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Польши по вопросам кибербезопасности Януша Чешинского, которое приводит TVP Info.
"У нас есть информация, что за вчерашней атакой стоят россияне", - сказал Чешинский.
Как отметил представитель правительства, данные польских налогоплательщиков украдены не были. Атака была основана на создании большого искусственного трафика.
"В такой ситуации во избежание проблем этот трафик блокируется по многим направлениям и в самом начале, когда эти блокировки осуществляются, блокируется и реальный трафик", - добавил Чешинский.
Страны Балтии и Польша неоднократно заявляли, что становились объектами кибератак, обвиняя в них Россию.
Напомним, что российские хакеры атаковали ряд государственных украинских сайтов. Это привело к сбою в работе сайта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Количество российских кибератак на Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.
Германии грозит масштабная опасность для России. В частности, это касается возможных диверсий, дезинформации и шпионских атак.
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