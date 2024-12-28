Россия увеличит производство дронов "Шахед" в 2025 году, - ISW

Отмечается, что Институт уже обращал внимание на признаки того, что западные санкции затрудняют возможность России получать качественные компоненты для беспилотников "Шахед" и что агрессор все больше полагается на низкокачественные китайские двигатели для питания дронов этого типа.

В то же время, украинские инновации в области радиоэлектронной борьбы также позволяют ВСУ более эффективно отражать удары тяжелых беспилотников "Шахед".

В ISW прогнозируют, что российские войска, вероятно, будут и в дальнейшем продолжать корректировать свои ударные пакеты в течение зимы 2024-2025 годов для нанесения существенного вреда украинской энергосистеме и критической инфраструктуре.

"Россия, вероятно, намерена и в дальнейшем увеличивать производство и использование беспилотников "Шахед" после ожидаемого подписания в январе 2025 года российско-иранского Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отмечает Институт изучения войны.