Сын советника аятоллы Хаменеи поставляет иранское оружие в Россию, - Bloomberg

Иранский бизнесмен Хоссейн Шамхани обеспечивает около четверти всех поставок оружия из Ирана в Россию. Речь о деталях для беспилотников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание Хоссейн Шамхани - сын бывшего министра обороны Ирана, который сейчас находится на должности советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Bloomberg пишет, что Шамхани владеет сетью компаний, которые обеспечивают экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана и России через страны, которые не присоединились к западным санкциям. Его компаниям принадлежит флот из десятков судов, среди которых танкеры и грузовые суда.

Как уточняют журналисты, как минимум два судна, которые связаны с компаниями иранского бизнесмена, в 2023 году участвовали в перевозках иранского оружия, деталей для беспилотников и товаров двойного назначения из Ирана в Россию.

Речь о судах Sea Castle (также известное как Tooka) и Sea Anchor (также известное как Roja). В этом году они совершили по меньшей мере пять рейсов из иранских портов в Астрахань.

По данным источников издания, Россия платит за такие поставки Ирану нефтью.