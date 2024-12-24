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Сын советника аятоллы Хаменеи поставляет иранское оружие в Россию, - Bloomberg

Вторник 24 декабря 2024 20:08
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Сын советника аятоллы Хаменеи поставляет иранское оружие в Россию, - Bloomberg Иллюстративное фото: Россия получает оружие из Ирана (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Иранский бизнесмен Хоссейн Шамхани обеспечивает около четверти всех поставок оружия из Ирана в Россию. Речь о деталях для беспилотников и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание Хоссейн Шамхани - сын бывшего министра обороны Ирана, который сейчас находится на должности советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Bloomberg пишет, что Шамхани владеет сетью компаний, которые обеспечивают экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана и России через страны, которые не присоединились к западным санкциям. Его компаниям принадлежит флот из десятков судов, среди которых танкеры и грузовые суда.

Как уточняют журналисты, как минимум два судна, которые связаны с компаниями иранского бизнесмена, в 2023 году участвовали в перевозках иранского оружия, деталей для беспилотников и товаров двойного назначения из Ирана в Россию.

Речь о судах Sea Castle (также известное как Tooka) и Sea Anchor (также известное как Roja). В этом году они совершили по меньшей мере пять рейсов из иранских портов в Астрахань.

По данным источников издания, Россия платит за такие поставки Ирану нефтью.

Иран - союзник России

Напомним, Иран предоставляет России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.

В частности, недавно российский "Шахед" ударил по складу сети супермаркетов "Сильпо" под Киевом. В результате этого начался сильный пожар.

На складе находилась замороженная продукция на сумму около 400 млн гривен.

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