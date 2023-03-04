Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Российские войска увеличили количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море до четырех. Общий залп ракет составляет 24 "Калибра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море, в том числе увеличивая количество ракетоносителей. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя - 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" пока может достигать 2 сообщении.

Кроме того, военные отмечают, что вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА.

"Мы эффективно по ним отрабатываем. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении", - добавляют в сообщении.

Напомним, что до этого сегодня фиксировалась менее корабельная группировка врага в Черном море, речь шла о 3 носителе крылатых ракет с залпом в 16 "Калибров".

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