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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

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Чорне море, Субота 04 березня 2023 15:30
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові Фото: Росія тримає напоготові в Чорному морі 24 ракети "Калібр" (zaxid.net)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі до чотирьох. Загальний залп ракет становить 24 "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі, в тому числі збільшуючи кількість ракетоносіїв. Станом на 13:00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Крім того, військові зазначають, що вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА.

"Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що до цього сьогодні фіксувалося менше корабельне угрупування ворога в Чорному морі, йшлося про 3 носії крилатих ракет із залпом в 16 "Калібрів".

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