Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько там ракетоносителей

Россия вывела в Черное море 11 кораблей, из них три ракетоносителя. Общий залп может составлять до 13 "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

Кроме того, в Азовском море зафиксирован один вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Напомним, вчера в Черном море было 9 российских кораблей.

Как сообщалось ранее, страна-агрессор может начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50, чтобы возобновить массированные атаки по Украине осенью.

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