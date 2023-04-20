Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки там ракетоносіїв

Росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з них три ракетоносії. Загальний залп може становити до 13 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

Окрім того, в Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель.

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі було 9 російських кораблів.

Як повідомлялося раніше, країна-агресор може почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50, щоб відновити масовані атаки по Україні восени.

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