Россия вывела в Черное море 9 кораблей: есть ли среди них носители ракет

Россия 19 апреля вывела в Черное море 9 кораблей. Среди них есть 3 носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Facebook.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 3 ракетоносителя. Общий залп может составлять до 16 "Калибров".

В Средиземном море РФ держит до 8 кораблей, из них 4 ракетоносителя, общий залп - 36 ракет. В Азовском море зафиксировали один вражеский корабль.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50, чтобы осенью возобновить массированные атаки.

Позже в Воздушных силах объяснили, почему Россия решила производить именно ракеты Х-50.

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