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Россия заявляет о якобы "уничтожении" украинских самолетов. Воздушные силы отреагировали

Украина, Пятница 14 июня 2024 11:15
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Россия заявляет о якобы "уничтожении" украинских самолетов. Воздушные силы отреагировали Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что якобы "уничтожила" украинские самолеты. В Воздушных силах призывают доверять только проверенной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Сейчас в публичном пространстве появляется и видеоматериалы, и видеокомментарии о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что мы не можем сообщать когда враг попадает, например, в макет или в настоящий самолет. Поэтому что это подыгрывание врагу", - отметил он.

Спикер призвал украинцев доверять Воздушным силам и официальной информации, поскольку враг сейчас активно использует разные типы информационного и психологического влияния на население.

"Мы делаем все возможное. В том числе маневрирование, перемещение, введение противника в заблуждение, чтобы максимально уберечь наши борта, наших людей. Поэтому мы должны хранить сознательный ум и доверять только объективной, проверенной информации", - сказал Евлаш.

Следует добавить, что 11 июня Минобороны РФ опубликовало видео якобы уничтожение украинского самолета Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. На следующий день россияне утверждали, что якобы атаковали стоянку самолетов и инфраструктуру авиационной базы ВСУ.

Потери российской авиации

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 359 самолетов разных типов, а также 326 вертолетов.

Недавно украинские военные поразили два российских самолета Су-57. Это новейшие истребители России. Это было первое поражение таких самолетов с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Что известно о самых ценных истребителях России - в материале РБК-Украина.

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