Россия заявляет о якобы "уничтожении" украинских самолетов. Воздушные силы отреагировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Сейчас в публичном пространстве появляется и видеоматериалы, и видеокомментарии о том, что Украина якобы теряет свои самолеты. Мы должны понимать, что мы не можем сообщать когда враг попадает, например, в макет или в настоящий самолет. Поэтому что это подыгрывание врагу", - отметил он.

Спикер призвал украинцев доверять Воздушным силам и официальной информации, поскольку враг сейчас активно использует разные типы информационного и психологического влияния на население.

"Мы делаем все возможное. В том числе маневрирование, перемещение, введение противника в заблуждение, чтобы максимально уберечь наши борта, наших людей. Поэтому мы должны хранить сознательный ум и доверять только объективной, проверенной информации", - сказал Евлаш.

Следует добавить, что 11 июня Минобороны РФ опубликовало видео якобы уничтожение украинского самолета Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области. На следующий день россияне утверждали, что якобы атаковали стоянку самолетов и инфраструктуру авиационной базы ВСУ.