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Росія заявляє про нібито "знищення" українських літаків. Повітряні сили відреагували

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 11:15
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Росія заявляє про нібито "знищення" українських літаків. Повітряні сили відреагували Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що нібито "знищила" українські літаки. У Повітряних силах закликають довіряти лише перевіреній інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Зараз в публічному просторі з'являється і відеоматеріали, і відеокоментарі про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи то у справжній літак. Тому що це підігрування ворогу", - зазначив він.

Речник закликав українців довіряти Повітряним силам та офіційній інформації, оскільки ворог зараз активно використовує різні типи інформаційного та психологічного впливу на населення.

"Ми робимо все можливе. В тому числі маневрування, переміщення, введення противника в оману, щоб максимально вберегти наші борти, наших людей. Тож ми маємо зберігати свідомий розум та довіряти лише об'єктивній, перевіреній інформації", - сказав Євлаш.

Варто додати, що 11 червня Міноборони РФ опублікувало відео нібито знищення українського літака Су-25 на аеродромі у Дніпропетровській області. Наступного дня росіяни стверджували, що нібито атакували стоянку літаків та інфраструктуру авіаційної бази ЗСУ.

Втрати російської авіації

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 359 літаків різних типів, а також 326 гелікоптерів.

Нещодавно українські військові уразили два російські літаки Су-57. Це найновіші винищувачі Росії. Це була перше ураження таких літаків від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Що відомо про найцінніші винищувачі Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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