В ГУР подтвердили поражение двух Су-57 и рассказали о степени повреждений

В результате атаки дрона в России в субботу, 8 июня, были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, относительно подтверждения поражения мы можем сейчас говорить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения, у другого - более легкие. Вероятно, его можно будет восстановить в более быстрые сроки", - рассказал Юсов. При этом он напомнил, что Су-57 были поражены впервые. Они являются "сверхновыми" истребителями РФ и гордостью Воздушно-космических сил страны-агрессора.