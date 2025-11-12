Россия заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия выразила готовность продолжить прямые переговоры с Украиной в любое время, если со стороны Киева будет проявлена политическая воля.

Российский дипломат отметил, что позиция Москвы по этому вопросу остаётся неизменной — стамбульская площадка остается открытой, а турецкие партнёры подтверждают готовность принять стороны для диалога.

Представитель России подчеркнул, что инициатива по возвращению к переговорам остается актуальной, и при наличии интереса со стороны Украины Москва готова возобновить обсуждения без промедления.

Украина пока не ответила на предложения Москвы

Дипломат напомнил, что во время предыдущих раундов Москва уже передавала Киеву ряд предложений, касающихся организации переговорного процесса.

Среди них были инициативы по созданию трех рабочих групп, которые могли бы проводить встречи в онлайн-формате.

Однако, по его словам, украинская сторона пока не предоставила положительного отклика на эти инициативы.

Российская сторона продолжает считать стамбульскую площадку удобной и готовой для диалога, при этом подчёркивается, что всё зависит от политического решения Киева.

Ранее переговоры между Украиной и Россией проходили в Стамбуле при посредничестве Турции.

После нескольких раундов контакты были приостановлены. Турецкая сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить процесс и предоставить площадку для новых встреч.