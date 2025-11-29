RU

Россия завербовала на войну иностранцев из 128 стран: в ЦПД узнали, кто воюет против Украины

Фото: военные из Африки, завербованные ЧВК "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия завербовала на войну иностранцев из 128 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в Telegram.

С 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений, сообщают аналитики Центра.

Согласно информации ЦПИ, больше всего за Россию воюет граждан Южной Кореи - 12 тысяч человек.

Далее - страны Центральной Азии:

  • Узбекистан (2715 человек);
  • Таджикистан (1599 человек);
  • Казахстан (1190 человек);
  • Кыргызстан (687 человек).

Также в боевых действиях против Украины участие принимают 1338 белорусов.



"Москва выстроила транснациональную систему вербовки иностранцев, используя обман и криминальные схемы. В войну против Украины привлекли граждан десятков стран - от Азии до Африки. Многие из них были убиты или взяты в плен", - говорится в информации Центра.

Аналитики ЦПД добавляют: сотни и тысячи граждан разных стран были обманом, принуждением или за деньги втянуты в агрессию.

 

Граждане ЮАР на войне против Украины

РБК-Украина писало о том, что дочь экс-президента ЮАР вербовала наемников на войну против Украины.

Правительство ЮАР сообщило, что пострадавшие граждане были обманом вынуждены воевать на Донбассе под предлогом выгодных трудовых контрактов и работает над их возвращением.

Полиция начала расследование после запроса сводной сестры Дудузиле Зумы-Самбудлы, которая обвинила ее и еще двух человек в причастности.

Ранее правительство Южной Африки сообщило, что 17 ее граждан обманом заставили присоединиться к боевым действиям на Донбассе, выдав это за выгодную работу.

Подробнее о том, как это происходит, что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, можно узнать в материале РБК-Украина.

