Россия завербовала на войну иностранцев из 128 стран: в ЦПД узнали, кто воюет против Украины

С 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений, сообщают аналитики Центра.

Согласно информации ЦПИ, больше всего за Россию воюет граждан Южной Кореи - 12 тысяч человек.

Далее - страны Центральной Азии:

Узбекистан (2715 человек);

Таджикистан (1599 человек);

Казахстан (1190 человек);

Кыргызстан (687 человек).

Также в боевых действиях против Украины участие принимают 1338 белорусов.





"Москва выстроила транснациональную систему вербовки иностранцев, используя обман и криминальные схемы. В войну против Украины привлекли граждан десятков стран - от Азии до Африки. Многие из них были убиты или взяты в плен", - говорится в информации Центра.

Аналитики ЦПД добавляют: сотни и тысячи граждан разных стран были обманом, принуждением или за деньги втянуты в агрессию.