Россия завербовала на войну иностранцев из 128 стран: в ЦПД узнали, кто воюет против Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия завербовала на войну иностранцев из 128 стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в Telegram.
С 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений, сообщают аналитики Центра.
Согласно информации ЦПИ, больше всего за Россию воюет граждан Южной Кореи - 12 тысяч человек.
Далее - страны Центральной Азии:
Также в боевых действиях против Украины участие принимают 1338 белорусов.
"Москва выстроила транснациональную систему вербовки иностранцев, используя обман и криминальные схемы. В войну против Украины привлекли граждан десятков стран - от Азии до Африки. Многие из них были убиты или взяты в плен", - говорится в информации Центра.
Аналитики ЦПД добавляют: сотни и тысячи граждан разных стран были обманом, принуждением или за деньги втянуты в агрессию.
Правительство ЮАР сообщило, что пострадавшие граждане были обманом вынуждены воевать на Донбассе под предлогом выгодных трудовых контрактов и работает над их возвращением.
Полиция начала расследование после запроса сводной сестры Дудузиле Зумы-Самбудлы, которая обвинила ее и еще двух человек в причастности.
Ранее правительство Южной Африки сообщило, что 17 ее граждан обманом заставили присоединиться к боевым действиям на Донбассе, выдав это за выгодную работу.
