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Россияне ударили ракетой по складам в Лозовой Харьковской области, есть погибший

14:34 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне ударили ракетой по складам в Лозовой Харьковской области, есть погибший Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует пожар после российской атаки (t.me/dsns_telegram)
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Российские войска днем 24 октября нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

По его словам, ракета попала в складское здание. После удара там разразился пожар, а экстренные службы начали ликвидировать последствия атаки.

В результате обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 26 и 43 года. Обоих госпитализировали.

Еще один мужчина, которому было 45 лет, скончался от тяжелых травм. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Кроме того, помощь врачей понадобилась 37-летней женщине. У нее диагностировали острую реакцию на стресс, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Экстренные службы продолжают работать на месте попадания и ликвидировать последствия российского удара.

Напомним, россияне уже атаковали Лозовую Харьковской области. В частности, 22 октября оккупанты ударили по местному рынку, в результате чего погибли два человека, а еще 34 гражданских пострадали.

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