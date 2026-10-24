Россияне ударили ракетой по складам в Лозовой Харьковской области, есть погибший

Российские войска днем 24 октября нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

По его словам, ракета попала в складское здание. После удара там разразился пожар, а экстренные службы начали ликвидировать последствия атаки.

В результате обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 26 и 43 года. Обоих госпитализировали.

Еще один мужчина, которому было 45 лет, скончался от тяжелых травм. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Кроме того, помощь врачей понадобилась 37-летней женщине. У нее диагностировали острую реакцию на стресс, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Экстренные службы продолжают работать на месте попадания и ликвидировать последствия российского удара.