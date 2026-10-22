РФ атаковала рынок в Лозовой: двое погибших и 17 пострадавших

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Оккупанты ударили по рынку в Лозовой. На эту минуту, по предварительным данным, известно о двух погибших людях", - написал Синегубов.

Кроме того, еще 17 гражданских пострадали.

По его словам, на месте вражеского удара работают медики, спасатели ГСЧС, а также правоохранители.

Стоит отметить, что за несколько минут до этого российские оккупанты совершили воздушное нападение на Основянский район.



Синегубов заявил, что все подробности уточняются и будут объявлены чуть позже.

Атаки России на Харьков и область 21 октября

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших - трое детей.

В селе Лимановка Лозовской общины погибла 42-летняя женщина, а 13-летний мальчик получил ранения. Еще восемь человек, в том числе 10-летний мальчик, пережили острую реакцию на стресс.

В Дергачах ранения получила 46-летняя женщина. В поселке Высокий пострадали 35-летняя и пятилетняя девочка. В селе Пески-Радьковские Боровской общины ранены 47-летний мужчина, в поселке Слатино Дергачевской общины - 40-летний мужчина, а в Изюме - 53-летняя женщина.

В Харькове российские войска атаковали беспилотниками Основянский, Шевченковский и Слободской районы.

Для ударов по Харьковской области противник применил разные виды вооружения:

2 ракеты;

4 БпЛА типа "Молния";

5 FPV-дронов;

120 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.