Россия нанесла новый удар по ГТС "Суджа", обвинив Украину: в чем просчитались оккупанты

Предыдущая атака россиян на ГТС "Суджа"

На газоизмерительной станции (ГТС) "Суджа" в Курской области прогремели взрывы в ночь на 21 марта. После этого на объекте вспыхнул мощный пожар.

Отметим, что сразу после ЧП цены на природный газ в Европе выросли. ГТС "Суджа" была частью неактивного трубопровода, по которому до недавнего времени топливо поставлялось в Европу.

Добавим, что российские войска попытались по ветке газопровода ГТС "Суджа" подойти к населенному пункту до того как захватили его. Их обнаружили украинские десантники и уничтожили.

Энергетическое "перемирие"

Важно и то, что Россия и Украина заявили о готовности не обстреливать энергетические объекты, начиная с 18 марта. Однако, несмотря на заявления Путина, РФ продолжает каждую ночь террор украинских городов "Шахедами".

Добавим, что несмотря на договоренности, Россия продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два удара.

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