Росія завдала нового удару по ГТС "Суджа", звинувативши Україну: у чому прорахувалися окупанти

Попередня атака росіян на ГТС "Суджа"

На газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області прогриміли вибухи в ніч на 21 березня. Після цього на об'єкті спалахнула потужна пожежа.

Зазначимо, що відразу після НП ціни на природний газ у Європі зросли. ГТС "Суджа" була частиною неактивного трубопроводу, яким донедавна паливо постачалося до Європи.

Додамо, що російські війська спробували гілкою газопроводу ГТС "Суджа" підійти до населеного пункту до того як захопили його. Їх виявили українські десантники і знищили.

Енергетичне "перемір'я"

Важливо і те, що Росія та Україна заявили про готовність не обстрілювати енергетичні об'єкти, починачити з 18 березня. Проте, попри заяви Путіна, РФ продовжує щоночі терор українських міст "Шахедами".

Додамо, що попри домовленності, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари.

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