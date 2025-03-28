Россия нанесла новый удар по ГТС "Суджа", обвинив Украину: в чем просчитались оккупанты

Россия нанесла новый удар по газотранспортной системе "Суджа". Оккупанты обвинили в обстреле Украину, но кое в чем просчитались.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Газоизмерительная станция "Суджа" расположена в 600 метрах от украинской границы – вблизи одноименного пункта пропуска . После Курской области газопровод заходит в Сумскую область и тянется до Ужгорода.

Оккупанты, правда не учли один момент - как напомнил Коваленко, газотранспортную систему "Суджа" россияне не контролируют.

В Минобороны РФ уже успели заявить о том, что 28 марта около 10.20 якобы украинские войска нанесли удар из РСЗО "HIMARS" по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого якобы "произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен".

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" в Курской области", - написал он.

Предыдущая атака россиян на ГТС "Суджа"

На газоизмерительной станции (ГТС) "Суджа" в Курской области прогремели взрывы в ночь на 21 марта. После этого на объекте вспыхнул мощный пожар.

Отметим, что сразу после ЧП цены на природный газ в Европе выросли. ГТС "Суджа" была частью неактивного трубопровода, по которому до недавнего времени топливо поставлялось в Европу.

Добавим, что российские войска попытались по ветке газопровода ГТС "Суджа" подойти к населенному пункту до того как захватили его. Их обнаружили украинские десантники и уничтожили.

Энергетическое "перемирие"

Важно и то, что Россия и Украина заявили о готовности не обстреливать энергетические объекты, начиная с 18 марта. Однако, несмотря на заявления Путина, РФ продолжает каждую ночь террор украинских городов "Шахедами".

Добавим, что несмотря на договоренности, Россия продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два удара.

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