Росія завдала нового удару по ГТС "Суджа", звинувативши Україну: у чому прорахувалися окупанти

Росія завдала нового удару по газотранспортній системі "Суджа". Окупанти звинуватили в обстрілі Україну, але де в чому прорахувалися.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Газовимірювальна станція "Суджа" розташована за 600 метрів від українського кордону - поблизу однойменного пункту пропуску . Після Курської області газопровід заходить у Сумську область і тягнеться до Ужгорода.

Варто зазначити, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Окупанти, щоправда, не врахували один момент - як нагадав Коваленко, газотранспортну систему "Суджа" росіяни не контролюють.

У Міноборони РФ уже встигли заявити про те, що 28 березня близько 10.20 нібито українські війська завдали удару з РСЗВ "HIMARS" по газовимірювальній станції "Суджа", унаслідок чого нібито "сталося сильне загоряння, а енергооб'єкт фактично знищено".

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" в Курській області", - написав він.

Попередня атака росіян на ГТС "Суджа"

На газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області прогриміли вибухи в ніч на 21 березня. Після цього на об'єкті спалахнула потужна пожежа.

Зазначимо, що відразу після НП ціни на природний газ у Європі зросли. ГТС "Суджа" була частиною неактивного трубопроводу, яким донедавна паливо постачалося до Європи.

Додамо, що російські війська спробували гілкою газопроводу ГТС "Суджа" підійти до населеного пункту до того як захопили його. Їх виявили українські десантники і знищили.

Енергетичне "перемір'я"

Важливо і те, що Росія та Україна заявили про готовність не обстрілювати енергетичні об'єкти, починачити з 18 березня. Проте, попри заяви Путіна, РФ продовжує щоночі терор українських міст "Шахедами".

Додамо, що попри домовленності, Росія продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари.

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