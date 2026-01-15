Россия нанесла новый удар по энергетике: есть обесточивание в двух областях, - Минэнерго

Обесточивание из-за обстрелов

"Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине", - рассказали в Минэнерго.

Там добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как отмечается, самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Также по данным Минэнерго, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

Обесточивание из-за непогоды

Как проинформировали в министерстве, из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.