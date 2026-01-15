Россия нанесла новый удар по энергетике: есть обесточивание в двух областях, - Минэнерго

В ночь на 15 января россияне нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего обесточивание фиксируются в Харьковской и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине", - рассказали в Минэнерго.
Там добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Как отмечается, самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.
Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.
Также по данным Минэнерго, сетевые ограничения по-прежнему сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.
Как проинформировали в министерстве, из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
Как сообщалось ранее, сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области.
По данным местных властей, в результате вражеских ударов никто не пострадал. Пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.
Также сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Как стало известно, обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.
Еще под ударом вражеских дронов находился и Львов. Ударный беспилотник был поражен в окрестностях города.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью захватчики направили на Украину 82 дрона, среди которых были реактивные "Шахеды", дроны "Италмас" и БпЛА других типов. Большинство вражеских целей силы ПВО уничтожили.