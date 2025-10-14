Россия нанесла новые удары по энергообъектам в двух областях: где действуют графики

По данным Минэнерго, под атакой находилась энергетическая инфраструктура Харьковской и Сумской областей.

"Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Впрочем, по состоянию на 14 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.