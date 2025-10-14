RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия нанесла новые удары по энергообъектам в двух областях: где действуют графики

Фото: в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли новые удары по энергетическим объектам в Харьковской и Сумской областях. Утром на Черниговщине ввели ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По данным Минэнерго, под атакой находилась энергетическая инфраструктура Харьковской и Сумской областей.

"Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.
Принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Впрочем, по состоянию на 14 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

 

Отключение света

Напомним, вчера аварийные отключения света действовали в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.

Также в Черниговской области местными облэнерго были применены почасовые отключения объемом двух очередей.

Вечером в Днепропетровской области второй раз за сутки были введены экстренные отключения света.

