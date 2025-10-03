Россия нанесла самый масштабный удар по газовой инфраструктуре Украины с начала войны

"Враг совершил самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны", - заявили в "Нафтогазе".

В ночь на 3 октября по объектам "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов.

"Часть удалось сбить. К сожалению, не все. В результате этой атаки, значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений - критические", - добавили в компании.

Глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

"Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен достигать своей цели", - отметил он.