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РФ нанесла прямой удар авиабомбой по спасательной части в Купянске (фото)

Харьковская область, Суббота 03 мая 2025 14:15
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РФ нанесла прямой удар авиабомбой по спасательной части в Купянске (фото) Фото: РФ нанесла прямой удар авиабомбой по спасательной части в Купянске (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили по Купянску 3 мая. Прямой удар авиабомбы пришелся на спасательную часть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В городе Купянск российские войска нанесли прямой удар авиабомбой (КАБ) по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС", - говорится в сообщении.

На момент удара личный состав находился на выезде по вызову.

"В подразделении находился только один спасатель - он не пострадал. К счастью, обошлось без жертв!", - отметили в ГСЧС.

Последствия обстрела спасательной части в Купянске 3 мая (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Великого Бурлука

За сегодня, 3 мая, российские войска не впервые обстреливают Купянский район.

Также россияне нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук 3 мая. Произошел масштабный пожар.

В результате обстрелов разрушено двухэтажное торговое здание - там произошел пожар на площади 2000 м кв. Пострадали две женщины - 86 и 72 лет.

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