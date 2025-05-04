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Авиаудар РФ по Купянску: есть раненые, масштабные разрушения и пожары

Воскресенье 04 мая 2025 13:33
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Авиаудар РФ по Купянску: есть раненые, масштабные разрушения и пожары Фото: Авиаудар по Купянску (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская авиация ударила по Купянску ночью. В городе разрушены жилые дома, есть раненые и масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 4 мая российская авиация нанесла удар по жилым кварталам города Купянск на Харьковщине.

В результате попаданий авиабомб произошли пожары, а также серьезные разрушения в жилых домах и торговых объектах.

По данным служб ГСЧС, в результате обстрела загорелись четыре частных дома общей площадью около 400 квадратных метров.

Трое женщин получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Фото: Российская авиация атаковала Купянск (t.me/dsns_telegram)

На месте происшествия работали спасатели и медицинское подразделение ГСЧС.

Несмотря на угрозу новых авиаударов в районе проводили срочные аварийно-спасательные работы.

Всего к ликвидации последствий атаки привлечено было 12 спасателей и 3 единицы техники.

Обстрелы Украины со стороны России

Сегодня, 4 мая в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.

В частности, горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки.

В то же время, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.

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