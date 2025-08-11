Россия затягивает войну, уступки не убедят убийцу, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что еще одна неделя завершилась без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.

За минувшие сутки на фронте произошло 137 боевых столкновений, российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь.

"В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады", - отметил Зеленский.

По его словам, за неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб и почти 1400 ударных дронов.



"Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц", - подчеркнул президент.