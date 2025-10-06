ua en ru
Россия запустила по Украине "Шахеды": где их фиксируют

Украина, Понедельник 06 октября 2025 22:42
Россия запустила по Украине "Шахеды": где их фиксируют Иллюстративное фото: Россия атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в понедельник, 6 сентября, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их уже заметили в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации Воздушных сил, вражеские беспилотники заметили:

  • на севере Запорожской области - движутся в направлении Днепропетровской.
  • на востоке Херсонской области - движутся в сторону Николаевской.
  • на востоке, севере и в центре Харьковской области - основной курс на запад.
  • на севере Полтавской области - движутся на юг.
  • на востоке Днепропетровской области - движутся на запад; на юге области - курс на север.
  • в центре Черниговской области - движутся на восток.
  • на юге Сумской области - движутся в сторону Полтавской и на север.

Россия запустила по Украине &quot;Шахеды&quot;: где их фиксируютФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Атаки россиян

Напомним, в ночь на 6 октября российские оккупанты запустили по Украине 116 беспилотников различных типов.

По информации Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам удалось сбить или подавить 83 дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

При этом на семи локациях было зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников.

