Россия запустила по Украине "Шахеды": где их фиксируют
Иллюстративное фото: Россия атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Российские оккупанты в понедельник, 6 сентября, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их уже заметили в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации Воздушных сил, вражеские беспилотники заметили:
- на севере Запорожской области - движутся в направлении Днепропетровской.
- на востоке Херсонской области - движутся в сторону Николаевской.
- на востоке, севере и в центре Харьковской области - основной курс на запад.
- на севере Полтавской области - движутся на юг.
- на востоке Днепропетровской области - движутся на запад; на юге области - курс на север.
- в центре Черниговской области - движутся на восток.
- на юге Сумской области - движутся в сторону Полтавской и на север.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Атаки россиян
Напомним, в ночь на 6 октября российские оккупанты запустили по Украине 116 беспилотников различных типов.
По информации Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам удалось сбить или подавить 83 дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
При этом на семи локациях было зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников.