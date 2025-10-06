Россия запустила по Украине "Шахеды": где их фиксируют

Российские оккупанты в понедельник, 6 сентября, вечером запустили по Украине ударные беспилотники. Их уже заметили в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Атаки россиян

Напомним, в ночь на 6 октября российские оккупанты запустили по Украине 116 беспилотников различных типов.

По информации Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам удалось сбить или подавить 83 дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

При этом на семи локациях было зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников.