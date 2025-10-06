Росія запустила по Україні "Шахеди": де їх фіксують
Ілюстративне фото: Росія атакує Україну "Шахедами" (Getty Images)
Російські окупанти в понеділок, 6 вересня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх уже помітили в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили:
- на півночі Запорізької області - рухаються в напрямку Дніпропетровської.
- на сході Херсонської області - рухаються в бік Миколаївської.
- на сході, півночі та в центрі Харківської області - основний курс на захід.
- на півночі Полтавської області - рухаються на південь.
- на сході Дніпропетровської області - рухаються на захід; на півдні області - курс на північ.
- у центрі Чернігівської області - рухаються на схід.
- на півдні Сумської області - рухаються в бік Полтавської та на північ.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Атаки росіян
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти запустили по Україні 116 безпілотників різних типів.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українським захисникам вдалося збити або придушити 83 дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
При цьому на семи локаціях було зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників.