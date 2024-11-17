Ракет хватит еще на 5-8 ударов. РФ может атаковать Украину чуть ли не еженедельно, - эксперт

Угроза повторных массированных российских обстрелов Украины может сохраняться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Российский диктатор Владимир Путин может повторять такие атаки чуть ли не каждую неделю.

По мнению Мусиенко, сроки следующей массированной ракетной атаки на Украину будут зависеть от того, какой стиль подготовки выберет Россия. Вероятно, перед атакой россияне снова будут проводить имитационные пуски со стратегической авиации и запускать большое количество дронов.

"Путин заинтересован в том, чтобы растягивать процесс максимально до инаугурации Трампа. У него есть политическая цель, кроме того, чтобы давить на Украину и проводить террор, до инаугурации Трампа окончательно сформировать видение, что нет никакой альтернативы, кроме как заставлять Украину идти на уступки, поскольку Россия сохраняет потенциал и возможности для нанесения таких масштабных атак", - считает эксперт.

Сколько ракетных атак на Украину еще может быть

По словам Мусиенко, столь масштабные российские атаки, как сегодня, могут происходить с периодичностью раз в две недели или раз в неделю до Нового года или до начала января. Но реальные атаки будут чередоваться с имитационными вылетами авиации.

"Вообще потенциал России из того, что они могли накопить в течение там практически трех месяцев, он может составлять, на масштабные атаки - 4-5 атак, а меньшие - до 6-7-8 атак, если с небольшим количеством ракет", - добавил он.

Как предполагает эксперт, россияне в следующие полтора месяца будут пытаться "создать картинку" для будущей администрации США.