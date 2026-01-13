Россия массированно атакует Украину дронами, есть угроза баллистики: что известно

Российские оккупанты утром, 13 января, продолжают массированно атаковать Украину дронами. Кроме того, для ряда областей в очередной раз есть угроза применения баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 05:31 в воздушном пространстве Украины находилось около 30 вражеских дронов россиян. Основная масса - в Черниговской и Сумской областях.

Также в тот момент в Воздушных силах предупредили, что в нашу страну заходят новые группы беспилотников - они летят из Брянской и Курской областей.

Почти через полчаса военные обновили данные, отметив, что около десяти дронов зафиксировано на севере Киевской области. Они пересекли водохранилище и движутся в сторону Житомирской области.

Остальные же беспилотники курсируют по всей Черниговской и в центре Сумской областей.

Ровно в шесть утра в Украину залетели еще новые группы дронов из Куршины и вошли в Сумскую область.

Параллельно с этим в Воздушных силах написали об угрозе баллистики для Николаевской, Херсонской и восточных областей Украины.

Обновлено в 07:04

"По состоянию на 7.00 в воздухе около 30 вражеских ударных БпЛА в Сумской, Черниговской и Киевской областях", - сообщили военные.

Обновлено в 07:22

Воздушные силы предупредили скоростную цель на Сумщине, после чего было зафиксировано еще несколько ракет.

"Ракеты в Сумской и Полтавской обл. Курс на запад", - добавили потом военные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:05 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.