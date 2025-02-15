Россия запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько сбила ПВО

В ночь на 15 февраля Россия запустила по Украине 70 беспилотников. ПВО удалось сбить меньше половины из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 15 февраля противник атаковал 70 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (Крым)", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - рассказали военные.
Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны. ПВО работала в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Вчера, 14 февраля, РФ атаковала дроном укрытие Чернобыльской атомной электростанции. Дрон, который атаковал станцию, был с фугасной боевой частью.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дрон, атаковавший саркофаг на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров. Именно по этой причине его не видели радары.
Позже РБК-Украина показало, как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после российского удара.
Уже вечером 14 февраля стало известно, что спасатели локализовали пожар на Чернобыльской АЭС. Радиационный фон постоянно контролируется.
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