Россия запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько сбила ПВО

"В ночь на 15 февраля противник атаковал 70 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (Крым)", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - рассказали военные.

Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны. ПВО работала в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.