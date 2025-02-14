Как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после российского удара: фото и видео

Российские оккупанты сегодня, 14 февраля, ночью ударили по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции. В результате этого он был поврежден.

Фото: обломки дрона, который ударил по ЧАЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также после атаки уже успели собрать обломки российского беспилотника, который влетел в саркофаг.

На фото корреспондента РБК-Украина можно заметить, что в результате атаки российского дрона в саркофаге Чернобыльской АЭС появилась пробоина.

Атака россиян на ЧАЭС

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 февраля в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед".

Уже утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один из вражеских беспилотников ударил по саркофагу 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Такое укрытие совместно построили Украина, США и европейские страны.

В результате атаки на территории станции начался пожар, но его быстро ликвидировали.

По словам главы государства, радиационный фон по состоянию на утро не повышался. При этом повреждения саркофага оказались существенными.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Украина быстро восстановит саркофаг. Все службы работают на месте.

Стоит заметить, что саркофаг над четвертым энергоблоком предназначен для того, чтобы предотвратить распространение ядерной пыли. Согласно данным Минэнерго, такая атака однозначно приведет к повышению радиационного фона.

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