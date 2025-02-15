Росія запустила по Україні десятки дронів з чотирьох напрямків. Скільки збила ППО

Атака РФ на Чорнобильську АЕС

Учора, 14 лютого, РФ атакувала дроном укриття Чорнобильської атомної електростанції. Дрон, який атакував станцію, був із фугасною бойовою частиною.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що дрон, який атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів. Саме з цієї причини його не бачили радари.

Пізніше РБК-Україна показало, який вигляд має саркофаг Чорнобильської АЕС після російського удару.

Вже ввечері 14 лютого стало відомо, що рятувальники локалізували пожежу на Чорнобильській АЕС. Радіаційний фон постійно контролюється.

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